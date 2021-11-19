За время пандемии в Мариинском театре появилось 10 новых постановок

Пока во всем мире театры были закрыты из-за пандемии и локдаунов Мариинский театр продолжал работать. За это время репертуар театра пополнился десятью новыми постановками. Об этом художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев рассказал журналистам в Якутске, куда он приехал вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра, чтобы дать единственный концерт в Театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Выступление было посвящено 100-летию Якутской АССР, которое республика отметит в 2022 году.

Валерий Гергиев напомнил, что пандемия коронавируса нарушила планы всех музыкантов мира. "Кто-то очень сильно пострадал, а кто-то, может быть, даже и выиграл. Например, коллектив Мариинского театра первые три месяца был абсолютно лишен возможности вместе репетировать, выступать. Я решил, что появляется уникальная возможность освоить незнакомый нам репертуар. Мы стали готовиться. И у нас появилось 10 новых постановок", - приводит слова маэстро РИА Новости.

10 постановок - это невероятный объем работы и много месяцев подготовки. Для сравнения даже самые огромные театры мира планирует на год всего три-четыре новые постановки.

Художественный руководитель Мариинки выразил особую благодарность врачам, благодаря их профессионализму и колоссальному труду театр не потерял ни одного артиста из-за коронавируса.

По словам Валерия Гергиева, театр не намерен сбавлять темп. И как минимум постарается сохранить все гастрольные планы. В 2022 году Мариинский театр планирует возобновить выступления в Америке, Канаде и даже в Азии. "В азиатских странах очень все осторожны, но вот буквально через три дня мы должны выступать в Сеуле. Эти попытки вернуть общение культур, музыкантов-коллег не прекращались последние 12-13 месяцев ни на секунду", - подчеркнул Гергиев. Кстати Глава Республики Саха Айсен Николаев вручил Валерию Гергиеву почетный знак "Гражданская доблесть".