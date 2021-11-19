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19.11.2021 16:00
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В пятницу, 19 ноября, Правительство Самарской области и Корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Церемония подписания соглашения прошла при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона.

Фото: Ирина Чечурина
В Самарской области создадут министерство туризма

"Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное - отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах Российской Федерации в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба Правительства Самарской области.

Вице-премьер добавил, что туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на местах. Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации "Туризм.РФ". В Самарской области корпорация и Правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".

- Для нас сегодня очень важный этап развития туристической отрасли в регионе в целом, важный этап сотрудничества с Корпорацией "Туризм РФ". Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры, - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

После того как аналитический этап завершится, будет создана организация, которая займется реализацией проектов, в том числе, привлекая средства федерального бюджета.

- Это только первые два проекта, и рассчитываю, что совместная командная работа позволит нам и те проекты, которые мы заявляли дополнительно, так же хорошо подготовить для реализации. Простор возможностей в Самарской области уникален: это и наши города, исторические поселения - Самара и Сызрань, уникальный опыт Тольятти - а наш кейс промышленного туризма был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах, - и конечно, наша прекрасная природа, наша история и культура. Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов - за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев. И я уверен, жители Самарской области хорошо об этом знают, но узнают еще больше, в том числе, благодаря этой программе, которая разработана не только для туристов. В первую очередь мы делаем это для жителей нашего региона, моих земляков, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Глава Самарской области отметил, что у региона огромный потенциал для развития туризма. Но уже сегодня системная работа дает заметные результаты: Самарская область сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом - более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. А это доходы туристических компаний, отелей, рестораторов, сферы услуг, сферы транспорта.

- Самарская область всегда считалась индустриальным, промышленным регионом. И развитию туризма, на мой взгляд, не уделялось должного внимания. Помимо того, что это преобразование родной земли, возможность подчеркнуть наши красоты, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики региона, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона. Мы создаем министерство туризма, понимая, насколько эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

В настоящий момент Самарская область готовит проект речного туризма - сквозной для регионов Приволжского Федерального округа. Работа над ним ведется с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. Речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок по Волге. Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что перевозки туристов будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.

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