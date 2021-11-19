Инвесторы Самарской области создадут более семи тысяч новых рабочих мест

В Самарской области ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного и делового климата, сокращению административных барьеров для бизнеса. Инвесторы не раз отмечали привлекательность региона с точки зрения вложений и развития производств.

В Самарскую область активно приходят российские и зарубежные компании, готовые вкладывать значительные средства, реализовывать свои масштабные проекты. Об этом говорит и главный инвестрейтинг страны - по итогам 2020 года Самарская область поднялась в нем с 22 на восьмое место, став одним из десяти субъектов РФ с самыми комфортными условиями для бизнеса и инвесторов.

- Всего в регионе сегодня реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 триллиона рублей. В результате реализации этих проектов в 2021 году будет создано более 7,4 тысячи рабочих мест, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым по развитию региональных инвестплощадок, внедрению новых механизмов поддержки инвесторов, Самарская область сегодня входит в число субъектов страны с лучшими условиями для частного бизнеса.

В качестве инструментов поддержки в этом году в Самарской области заработал новый механизм - региональные инвестиционные проекты. Мера позволяет снизить ставку налога на прибыль на 10%. Также был расширен перечень приоритетных видов экономической деятельности, благодаря чему компании освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Теперь к этому списку относится производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Востребовано среди инвесторов и предоставление льготы по налогу на имущество организаций - сейчас этой мерой пользуются семь инвестпроектов, что позволит привлечь в регион более 120 миллиарда рублей инвестиций.

В Самарской области успешно развиваются инвестиционные площадки: Особая экономическая зона, индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске.

В 2021 году в регионе заработало 20 новых производств - рекордное число. До конца года планируется запустить еще пять новых производств. В предыдущие годы этот показатель в среднем составлял 13-15 производств ежегодно. Кроме того, в регионе реализованы крупные проекты в сфере услуг - логистический почтовый центр и центр здоровья и отдыха "Волжские термы".

В сентябре в Тольятти дали старт работе крупнейшего завода по производству входных металлических дверей "Феррони-Тольятти". Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год.

- Огромное спасибо администрации Самарской области. Та команда профессионалов, которую собрал Дмитрий Азаров, достойна уважения. На каждое наше обращение нам сразу же начинали помогать. Мы работаем во всех 85 регионах страны и такой помощи не было нигде, - отметил на открытии нового предприятия учредитель ГК "Феррони" Евгений Кузнецов.

Также в городе заработало современное производство железобетонных изделий "Флоркон" и дан старт строительству завода сыров "КАРАТ", который заработает в 2023 году.

- Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда, - отметил в ходе торжественной церемонии собственник завода "КАРАТ" Александр Клячин.

Решения о строительстве в Самарской области своих логистических комплексов приняли сразу два крупнейших онлайн-ритейлера. В следующем году на площадке индустриального парка "Чапаевск" планируется запустить логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Инвестор даст региону 6 тысяч новых рабочих мест.

В 2022 году также начнется строительство логистического центра Wildberries, площадью сто тысяч квадратных метров. Инвестиции онлайн-ритейлера составят порядка восьми миллиардов рублей. На площадке в Самарской области будет идти приемка, сортировка и хранение товаров. Запуск этого проекта позволит трудоустроить еще примерно пять тысяч жителей региона.

Для взаимодействия с инвесторами в Самарской области работает "Агентство по привлечению инвестиций", которое в режиме "одного окна" сопровождает инвестпроекты на всех стадиях их реализации.