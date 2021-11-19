НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" принял гостей из СГТУ

Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" АНО "Институт регионального развития" приняла делегацию Саратовского Государственного Технического университета имени Ю.А. Гагарина (СГТУ), посетившую Самару с рабочим визитом.

Саратовский вуз представляли Ольга Долинина, проректор по цифровой трансформации, Игорь Остроумовский, проректор по науке и инновациям и Александр Фомин, проректор по стратегическому развитию. Работу НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" презентовала Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании Центра АНО "Институт регионального развития".

В ходе встречи представители комитетов НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" рассказали о своих наработках, программах и планах.

Отметим, активно обсуждалась тема развития Молодежного НОЦа с участием СГТУ. На встрече стороны определи вектор возможных совместных проектов и проработали дальнейшие пути развития сотрудничества.

Кстати

Стартовал амбициозный и масштабный проект НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", который проводится базе Самарского государственного института культуры, вуза-участника центра. "Мастерская лидеров" - проект, созданный для сотрудников вузов и компаний - участников НОЦ с целью совершенствования компетенций и получение новой компетенции в сфере организации проектной деятельности, исследования рынка, анализа экономической состоятельности инновационных проектов, стратегического и тактического планирования организации и реализации процессов внедрения инноваций.

В течении месяца обучающиеся получат навыки успешного публичного выступления, сценического поведения, проявления лидерских и коммуникативных качеств при публичном выступлении, создания эффективной презентации.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".