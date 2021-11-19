НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" принял гостей из СГТУ

Новости

Петр Бирюков: Парк коммунальной техники готов к работе в зимний период 15:15
Коллективный иммунитет в Москве достиг 67,1 процента 15:11
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 15:11
Состоялся релиз игры Battlefield 2042 15:04
В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела 14:59
Юную пациентку ВМА готовят к выписке после пересадки печени 14:56
Минюст Грузии: Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь в Гори 14:54
Число вакансий в 2 раза превысило число официально безработных 14:52
"Пушкинскую карту" оформили более трех миллионов молодых людей 14:49
Сочетание четырех продуктов снизит холестерин на треть за пару недель 14:43
В Росреестре рассказали об удобстве электронной регистрации сделок с жильем 14:42
Захарова: Члены НАТО не знают о планах друг друга 14:37
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 14:32
Залит самый большой каток Москвы 14:32
Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу 14:25
Путин ратифицировал продление соглашения с Китаем по пускам ракет 13:56
Путин обсудил с Совбезом РФ объединение усилий в борьбе с пандемией 13:54
Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 14:45
Рубрика: Власть

НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" принял гостей из СГТУ

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" АНО "Институт регионального развития" приняла делегацию Саратовского Государственного Технического университета имени Ю.А. Гагарина (СГТУ), посетившую Самару с рабочим визитом.
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Саратовский вуз представляли Ольга Долинина, проректор по цифровой трансформации, Игорь Остроумовский, проректор по науке и инновациям и Александр Фомин, проректор по стратегическому развитию. Работу НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" презентовала Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании Центра АНО "Институт регионального развития".

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" провел соревнования исследователей

В ходе встречи представители комитетов НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" рассказали о своих наработках, программах и планах.

Отметим, активно обсуждалась тема развития Молодежного НОЦа с участием СГТУ. На встрече стороны определи вектор возможных совместных проектов и проработали дальнейшие пути развития сотрудничества.

Кстати

Стартовал амбициозный и масштабный проект НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", который проводится базе Самарского государственного института культуры, вуза-участника центра. "Мастерская лидеров" - проект, созданный для сотрудников вузов и компаний - участников НОЦ с целью совершенствования компетенций и получение новой компетенции в сфере организации проектной деятельности, исследования рынка, анализа экономической состоятельности инновационных проектов, стратегического и тактического планирования организации и реализации процессов внедрения инноваций.

В течении месяца обучающиеся получат навыки успешного публичного выступления, сценического поведения, проявления лидерских и коммуникативных качеств при публичном выступлении, создания эффективной презентации.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Главное сегодня

Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров