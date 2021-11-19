Пензенскую область отметили за успешную реализацию дорожного нацпроекта

Торжественная церемония награждения регионов, показавших лучшие результаты при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", состоялась в Москве в рамках федерального семинара-совещания по вопросу стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин.

Губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко вручили награду за достижение наилучших показателей в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" по итогам 2021 года.

- В Пензенской области общий объем денежных средств, направленных на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" составил свыше 3,8 миллиардов рублей. Из них 78 процентов - это средства федерального бюджета. Работа велась по всем направлениям: строительство и реконструкция капиталоемких объектов и приведение в нормативное состояние автодорог пензенской агломерации, - пояснил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после церемонии награждения.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в регионе было отремонтировано 130 километров автодорог областного, межмуниципального и местного значения. В настоящее время ремонтные работы на всех объектах, кроме капиталоемких, переходящих на следующий год, завершены. В следующем году особое внимание будет уделено межрайонным и муниципальным дорогам.

Основные целевые показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионом достигнуты. В частности, до 65,2 процента увеличилась доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, соответствующих нормативным требованиям. На территории агломерации таких участков более 70 процентов, протяженность которых составляет 731 километр.

Особое внимание уделялось повышению безопасности дорожного движения за счет установки дополнительно семи светофорных объектов, 260 дорожных знаков, восьми пешеходных переходов, а также приведения в надлежащий вид свыше 46 тысяч квадратных метров тротуаров, устройства искусственных неровностей и пешеходных ограждений.

Участники семинара в формате круглого стола обсудили ключевые элементы стратегии для внесения уточнений в проект документа. Она направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами Президента России. Инструменты, нашедшие отражение в проекте стратегии, сформированы с учетом современных высокотехнологичных решений. Работа участников семинара по группам была посвящена обсуждению общесистемных задач реализации документа. В ходе обсуждения были подняты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли.

Помимо этого, на семинаре говорили о достижении показателей ввода жилья, развитии индивидуального жилищного строительства и вовлечении в оборот земельных участков. Речь шла, в том числе, о модернизации коммунальной инфраструктуры и возможностях привлечения частных инвестиций, сокращении углеродного следа при оказании услуг ЖКХ, создании комфортной городской среды и других мерах по обеспечению повышения комфорта, качества и уровня жизни граждан.

Также в ходе семинара обсуждались вопросы создания единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств. Дальнейшее развитие населенных пунктов невозможно без развития транспортных систем. При этом приоритет отдается общественному транспорту, который является основным для создания комфортных условий жизни в городе.

Обучающий тематический семинар-совещание впервые прошёл в столице в июне этого года. Руководители регионов дали свои комментарии к проекту стратегии развития отрасли, которые были учтены в новой редакции документа как единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельному региону.