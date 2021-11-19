Площадь пожара на заводе в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч "квадратов"

Площадь пожара, который вспыхнул в производственном цехе в Ульяновске, увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Напомним, в 17.00 в экстренные службы поступила информация о возгорании в цехе по производству каменных моек. Ранее сообщалось, что огнем охвачена площадь в две тысячи квадратных метров. Сейчас огонь распространился на площади пять тысяч "квадратов". Тушение осложняется удаленностью источников воды, а также горючестью материалов, которые находятся в горящем здании.

Сейчас на месте ЧП работает группировка из 73 человек. Лаборатория по мониторингу воздуха проверяет концентрацию ПДК в атмосфере. По предварительным данным, пострадавших нет.