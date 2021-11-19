Суд арестовал начальника колонии в Мордовии, где содержится Уилан

В пятницу суд в Мордовии удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении начальника исправительной колонии меры пресечения в виде заключения под стражу. Как говорится на сайте на регионального управления, Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК по Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении начальника одной из исправительных колоний УФСИН России. По данным ФСИН, задержанный - начальник исправительной колонии № 17, которая расположена в поселке Озерный Зубово-Полянского района. Именно в этой ИК отбывает свой срок за шпионаж американец Пол Уилан.

По версии следствия, в октябре начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Вся эта техника была переданы ему в качестве взятки через знакомого осужденного. По данным следствия, противоправная деятельность полковника внутренней службы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Мордовии при содействии отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. После чего подозреваемый был задержан.

Как отметили в региональном СК, сейчас продолжаются следственные действия, направленные в том числе на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности начальника колонии.