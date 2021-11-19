В ковидных госпиталях Мордовии число больных на ИВЛ выросло вдвое

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях Мордовии продолжает расти. На сегодня в реанимационных отделениях находятся 149 человек с 75-процентным поражением легких, из них 118 больных - на ИВЛ. Это вдвое больше, чем было во вторую волну пандемии.

Такие цифры назвала на состоявшемся в пятницу заседании регионального оперштаба вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова. Причиной сложившейся ситуации стала агрессивная разновидность нового штамма инфекции. Всего же в ковидных стационарах республики проходят лечение более 1700 пациентов. Свободно 20 процентов коечного фонда.

Как сообщила пресс-служба главы республики, в то же время наметилась некоторая стабилизация.

- Ежедневно выявляется в среднем 165 новых случаев заражения - это много, выявляемость пока не снижается, но бурного роста уже нет, - констатировал глава РМ Артем Здунов. Он связал это с действием ограничительных мер.

В регионе продолжается прививочная кампания, создан достаточный запас вакцины. Но если некоторые районы уже близки к завершению вакцинации, то в других ее темпы остаются низкими. В числе отстающих: Ичалковский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Краснослободский, Ромодановский районы.

Справка "РГ"

По данным регионального оперштаба, на 19 ноября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз СOVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 1754 человека находятся на стационарном лечении, 4483 - под наблюдением дома. За весь период пандемии в республике зафиксирован 34891 случай коронавируса. 28926 человек выздоровели, 829 - умерли от коронавируса как основной причины.