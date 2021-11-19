В Оренбуржье врачи удалили пациенту камень размером с мяч для гольфа

Уникальную операцию провели 43-летнему пациенту врачи-урологи областной клинической больницы Оренбуржья: они удалили из правой почки больного коралловидный камень диаметром более четырех сантиметров. Это стандартный размер мяча для гольфа.

Как сообщил минздрав региона, мужчина поступил с жалобами на атаки пиелонефрита. Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает ожирением: при росте 174 сантиметра его вес составляет 147 килограммов.

Больному была выполнена высокотехнологичная операция с применением нефроскопа и ультразвука. По словам заведующего урологическим отделением больницы Романа Титова, за четыре дня пациент был избавлен от крупного камня почки, с которым мужчина жил более восьми лет.