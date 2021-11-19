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19.11.2021 11:19
Рубрика: Власть

Новосибирских перевозчиков накажут за некачественную дезинфекцию автобусов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили работу по дезинфекции салонов городского транспорта. По итогам проверки на коммерческих перевозчиков составлены административные протоколы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Конечно, нам показали, как обрабатывается транспорт, но это была определенная видимость. При более глубокой проверке стало понятно, что все сделано в дежурном варианте, на случай приезда контролирующих специалистов, - рассказал о ходе проверки заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Фото: Татьяна Кравченко
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По его словам, в настоящее время Роспотребнадзор занимается административным расследованием, материалы которого будут переданы в суд.

Проверка новосибирского предприятия "Горэлектротранспорт" не выявила нарушений.

- Это одно из предприятий, к которому у Роспотребнадзора не было вопросов. В качестве контроля два раза в неделю лабораториями проводится взятие контрольных смывов, их берут с поручней, на поверхности данной части салона троллейбуса не выявлены какие-либо вирусы, - отметил заместитель министра.

В ходе рейдов минтранс региона контролирует исполнение требований по дезинфицирующим средствам, которые должны находиться в салоне. На конечных остановочных пунктах водитель с кондуктором обязаны производить санитарную уборку контактных мест: поручней, ручек сидений, дверей.

Минтранс совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и полицией ежедневно проводят до пяти рейдов по соблюдению ограничительных мер на различных видах транспорта. Проверки осуществляются также на объектах транспортной инфраструктуры - автостанциях и автовокзалах.

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