Новосибирского депутата отправили под домашний арест

В отношении депутата законодательного собрания Новосибирской области, подозреваемого в фиктивном устройстве на работу помощника, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в суде, домашний арест продлится до 16 января 2022 года.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предварительно установлено, что фигурант по делу, являясь депутатом регионального парламента, использовал свое служебное положение для фиктивного трудоустройства помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы.

Как установлено следствием, помощник свои обязанности не исполняла, но получала заработную плату на банковскую карту, которую передала фигуранту дела. Ущерб заксобранию составил более 400 тысяч рублей.