Новый турмаршрут стартует от Байкала и завершится в Монголии

В Республике Бурятия разработали новый туристический маршрут "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула". Необычен он тем, что охватывает территорию не только разных регионов России (Иркутской области и Бурятии), но и соседней Монголии.

Стартует тур от Байкала, а конечная его точка - озеро Хубсугул, расположенное в 20 километрах от российско-монгольской границы. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Бурятия вошла в десятку регионов, которые предложили максимальное количество маршрутов, - отметила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова. - И мы увидели, что концепция и смысловая начинка "Тункинской долины" действительно соответствуют заявленной теме здоровья. Тем более, что сегодня усиливается тренд на оздоровление, на wellness, а не просто лечебно-оздоровительные процедуры".

Туристов ожидает не просто приключение в походе, а настоящее путешествие с посещением двух великих озер и знакомством сразу с тремя культурами: русской, бурятской и монгольской.

"Когда путники едут вдоль Восточных Саян, по горным дорогам и заснеженным вершинам, они могут попробовать национальные блюда местных жителей. И увидеть такие легендарные достопримечательности, как, например, Стол Чингисхана- огромный валун, на который были нанесены древние письмена", - уточнила Захарова.

По словам куратора команды, разработавшей трансграничный тур, Игоря Сюча, длина маршрута - 1075 километров. "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула, - считает он, - поможет вырваться из плена бетонных и цифровых джунглей, упорядочить хаос мыслей, наполнить внутренние резервы и укрепить здоровье".

Стоит отметить, что маршрут проходит по национальному парку "Тункинский", а также по центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Чтобы не нанести вреда уникальной природной системе этих мест, туры рассчитаны на малые группы и индивидуальных путешественников.

Проект "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула" неслучайно позиционируется именно так. Его особенность в том, что по дороге туристы смогут посетить различные природные воды.

"В Тункинской долине расположены несколько термальных источников - углекислые в "Аршане", радоновые в "Ниловой пустыни", метановые на "Вышке" и сотни минеральных источников, - уточнил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев. - Уверен, что инфраструктура, которая создается здесь, в Тункинской долине, позволит в будущем оздоровиться многим гостям нашей республики".

Как отметили в республиканском министерстве туризма, предприниматели проявляют интерес к этому проекту и рассматривают возможность создания новых точек притяжения для туристов в Тункинской долине.

По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы поток туристов в регион удастся существенно увеличить. Только со стороны Монголии здесь ожидают встречать до 150 тысяч человек в год. Туристам обещают море эмоций и оздоровление на всех уровнях: от физического до психоэмоционального.

Этому будет способствовать не только уникальная богатая природа региона, но и тщательно продуманная программа тура, которая включает спа-процедуры, посещение буддийских дацанов, медитативные практики, здоровое питание и дегустацию национальной кухни, интереснейшие экскурсии, пешие и конные прогулки, катание на собачьих упряжках и многое другое.

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