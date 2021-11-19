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19.11.2021 12:10
Рубрика: Власть

Первый дом для новосибирских льготников построен в Ордынском районе

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области введен в эксплуатацию первый дом по региональной госпрограмме, в рамках которой параллельно ведется строительство служебного жилья и квартир для детей-сирот.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Он возведен в рабочем поселке Ордынское.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как отметил министр строительства Иван Шмидт, на территории региона впервые в 2021 году строится жилье для детей-сирот, а не только приобретается муниципальными образованиями. Для более эффективной реализации программы было принято решение возводить жилье для детей-сирот параллельно со строительством служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в Новосибирской области. То есть в рамках программы применяются комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25 процентов жилых помещений предназначается детям-сиротам.

13-квартирный дом в Ордынском стал пилотным. Десять квартир в нем предназначено для работников бюджетной сферы - муниципальных служащих, учителей, медиков и участковых уполномоченных. Еще три - для детей-сирот. Скоро новые жильцы получат ключи от своих квартир.

Строительство жилых домов для служебного жилья и для детей-сирот также ведется в Баганском, Татарском, Коченевском, Черепановском, Маслянинском и ряде других районов области. В некоторых из них жилье будет предназначено только для детей-сирот, в других - только под служебное жилье, а часть домов - одновременно для обеих категорий граждан. При возведении домов используются проекты домов высотой в шесть, 12 и 13 этажей.

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