"Ростелеком" подключил к цифровым услугам три новостройки Новосибирска

Услуги платформы "Ростелеком. Ключ" стали доступны для жителей трех новостроек Новосибирска. Цифровой провайдер подготовил инфраструктуру для подключения умных домофонов и камер видеонаблюдения в жилых комплексах "Гранит" и ApartRiver на берегу реки Обь и в многоквартирном доме "Булгаков" в районе парка культуры и отдыха им. Кирова.

"Ростелеком. Ключ" - это многофункциональный сервис управления и контроля дома и придомовой территории. Экосистема объединяет такие услуги как "Умный домофон", "Комплексное видеонаблюдение", "Умный шлагбаум", "Умный доступ (СКУД)" и "Умные счетчики".

"Сервис "Ростелеком. Ключ" - это новый уровень комфорта, благодаря которому новоселы с самых первых дней переезда могут чувствовать себя в безопасности. Мы видим, что с каждым годом растет спрос на цифровые услуги, позволяющие упростить быт и автоматизировать процессы, на которые раньше приходилось тратить дополнительные усилия. Кроме того, умное наполнение дома становится одним из важных критериев при покупке жилья, поэтому интерес застройщиков к нашему сервису вполне объясним", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании "Ростелеком".

Подключить услуги платформы можно как в комплексе, так и по отдельности, в зависимости от потребностей жильцов и управляющих компаний. Наибольшим спросом в Новосибирске, как во всей стране, пользуется умный домофон: с его помощью можно не только удаленно открывать дверь, но и генерировать одноразовый код для доступа в подъезд курьера или врача через смартфон.

Не менее востребовано и "Комплексное видеонаблюдение", которое позволяет следить за происходящем во дворе как онлайн, так и в архиве записей с камер. В цифровизации быта помогут также умные счетчики, которые автоматически передают показания приборов учета в управляющую организацию, и умный шлагбаум, который распознает номера автомобилей и автоматически открывается для жильцов дома.

Управлять функциями сервиса "Ростелеком. Ключ" можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет, а также с помощью Apple Watch или голосового ассистента Siri. Услуги платформы доступны для строящегося и вторичного жилья в зависимости от технических возможностей каждого дома.

Получить дополнительную информацию о сервисе "Ростелеком. Ключ" можно на сайте "Ростелекома" и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"