Рожденной в России дочери иностранцев восстановили право на паспорт РФ

На севере Красноярского края гражданке Молдовы удалось подтвердить свое право жить в России на законных основаниях. Иностранке восстановили аннулированный российский паспорт благодаря вмешательству прокуратуры, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

К заместителю генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину, посетившему с рабочим визитом Красноярский край, обратилась жительница Норильска - гражданка Республики Молдова.

Как выяснилось, девушка родилась в России, хотя оба родителя - иностранцы. В положенное время получила заграничный паспорт гражданина РФ. Однако в свидетельстве о рождении дочери отец некогда не указал ее гражданство, и позже выданный паспорт признали незаконным. С 2017 года девушка жила в России с аннулированным документом.

После вмешательства надзорного ведомства иностранку восстановили в правах на российское гражданство. В торжественной обстановке северянка приняла присягу и получила паспорт РФ.