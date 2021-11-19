В 2022 году бюджет Новосибирска впервые превысит 60 миллиардов рублей

Новости

Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР 13:15
На Кубани ввели QR-код для посещения ТРЦ и заведений общепита 13:01
Названа причина отключения от сети первого энергоблока БелАЭС 12:32
ФАС обсуждает с АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо 12:24
Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям при Совфеде 12:15
"Алиса" научилась озвучивать книги 12:03
На перегоняемые за пределы России машины будет проще оформить документы 11:54
В Минздраве назвали условие для сокращения младенческой смертности 11:53
Аналитики назвали самую популярную в России социальную сеть 11:53
В Роструде рассказали, какие трудовые вопросы чаще волнуют работников 11:46
В Минске 65 человек признаны потерпевшими от произвола польских военных 11:41
В Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток 11:39
Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами 11:33
Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам 11:23
Поветкин получил награду от WBC 11:14
Макей: Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом 11:13
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 12:16
Рубрика: Власть

В 2022 году бюджет Новосибирска впервые превысит 60 миллиардов рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В следующем году доходная часть бюджета Новосибирска может впервые превысить отметку в 60 миллиардов рублей.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основные параметры главного финансового документа запланированы с существенным ростом по сравнению с первоначальными планами.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Новосибирские власти объявили мораторий на размещение ларьков

- Сейчас формируется бюджет на следующий период - 2022-2024 годы. Доходы запланированы в размере 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы - 61,5 миллиарда рублей. Несмотря на такой рост доходов и расходов, дефицит останется на уровне 2021 года. Мы реализуем взвешенный подход к бюджетному планированию, обеспечиваем поэтапное сокращение дефицита бюджета и его доли в доходах города, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, доходная и расходная части бюджета-2022 увеличились почти на 10 миллиардов рублей.

- То есть относительная нагрузка дефицита в процентном отношении снижается. Это очень важная положительная тенденция, - заметил глава города.

Бюджет Новосибирска сохраняет социальную направленность. По данным пресс-центра мэрии, в 2022 году на финансирование отраслей социальной сферы направят 40 миллиардов рублей (66 процентов расходной части бюджета). Самая крупная отрасль - по-прежнему образование, на ее развитие планируется выделить 33,5 миллиарда рублей (54 процента от всех расходов).

Анатолий Локоть отметил важный позитивный момент - рост собственных доходов города. Поступления запланированы в объеме свыше 30 миллиардов рублей. Рост обеспечат налоговые доходы по наиболее значимым источникам: НДФЛ и УСН (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения). Кроме того, Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных программ и проектов. Благодаря конструктивному взаимодействию города и области удается наращивать объем этих поступлений.

Еще одна особенность будущего года - значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ожидается, что 1,25 миллиарда рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья до 2023 года.

Большая часть расходов капитального характера - 5,6 миллиарда рублей - приходится на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а также департамент строительства и архитектуры мэрии.

По бюджету состоялись публичные слушания с участием представителей общественности, жителей города, депутатов. Сейчас проект бюджета рассматривают в комиссиях Совета депутатов города Новосибирска: внесенные предложения будут учтены в виде поправок ко второму чтению.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Самолеты Минобороны доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров