В 2022 году бюджет Новосибирска впервые превысит 60 миллиардов рублей

В следующем году доходная часть бюджета Новосибирска может впервые превысить отметку в 60 миллиардов рублей.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основные параметры главного финансового документа запланированы с существенным ростом по сравнению с первоначальными планами.

- Сейчас формируется бюджет на следующий период - 2022-2024 годы. Доходы запланированы в размере 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы - 61,5 миллиарда рублей. Несмотря на такой рост доходов и расходов, дефицит останется на уровне 2021 года. Мы реализуем взвешенный подход к бюджетному планированию, обеспечиваем поэтапное сокращение дефицита бюджета и его доли в доходах города, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, доходная и расходная части бюджета-2022 увеличились почти на 10 миллиардов рублей.

- То есть относительная нагрузка дефицита в процентном отношении снижается. Это очень важная положительная тенденция, - заметил глава города.

Бюджет Новосибирска сохраняет социальную направленность. По данным пресс-центра мэрии, в 2022 году на финансирование отраслей социальной сферы направят 40 миллиардов рублей (66 процентов расходной части бюджета). Самая крупная отрасль - по-прежнему образование, на ее развитие планируется выделить 33,5 миллиарда рублей (54 процента от всех расходов).

Анатолий Локоть отметил важный позитивный момент - рост собственных доходов города. Поступления запланированы в объеме свыше 30 миллиардов рублей. Рост обеспечат налоговые доходы по наиболее значимым источникам: НДФЛ и УСН (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения). Кроме того, Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных программ и проектов. Благодаря конструктивному взаимодействию города и области удается наращивать объем этих поступлений.

Еще одна особенность будущего года - значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ожидается, что 1,25 миллиарда рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья до 2023 года.

Большая часть расходов капитального характера - 5,6 миллиарда рублей - приходится на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а также департамент строительства и архитектуры мэрии.

По бюджету состоялись публичные слушания с участием представителей общественности, жителей города, депутатов. Сейчас проект бюджета рассматривают в комиссиях Совета депутатов города Новосибирска: внесенные предложения будут учтены в виде поправок ко второму чтению.