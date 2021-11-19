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19.11.2021 11:22
Рубрика: Власть

В Красноярском крае вдвое ускорились темпы вакцинации

Губернатор проинформировал о результатах введения системы QR-кодов
Текст: Дмитрий Машуков
С началом использования QR-кодов в Красноярском крае заметно выросли темпы вакцинации от COVID-19. По мнению главы региона, это поможет в борьбе с очередной волной эпидемии. О прививочной кампании и других важных для населения края событиях губернатор Александр Усс рассказал в интервью телеканалу "Енисей".
Фото: Предоставлено телеканалом "Енисей" Фото: Предоставлено телеканалом "Енисей"
Фото: Предоставлено телеканалом "Енисей"

После введения в регионе системы QR-кодов желающих вакцинироваться стало значительно больше. Согласно ожиданиям правительства края, до конца ноября пик новой волны COVID-19 удастся преодолеть.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- После того, как начали использоваться QR-коды, ежедневное число желающих поставить прививку возросло более чем в два раза. Это поможет сбить очередную волну эпидемии. Мы ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден, и такого количества мест в ковидных госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется. Это означает, что мы можем в большем объеме оказывать плановую медицинскую помощь, также не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал.

По словам главы региона, QR-коды и другие атрибуты, привнесенные в нашу жизнь коронавирусом, становятся ее неотъемлемой частью. Трудно сказать, когда от этого можно будет отказаться. Сейчас нужно настроиться на то, чтобы быстрее сделать прививку и почувствовать себя уверенно - независимо от обстоятельств.

За последнюю неделю прививку от коронавируса поставили более 50 тысяч жителей региона. Первым компонентом вакцины привиты свыше миллиона человек, а около 994 тысяч завершили курс вакцинации. Около 47 процентов взрослого населения Красноярского края получили защиту от коронавирусной инфекции.

Кстати

Сегодня в регионе сформирован достаточный запас двухкомпонентной вакцины и препарата "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба правительства края. Первичная вакцинация предполагает прививку двумя компонентами с перерывом между ними в три недели. QR-код активируется после получения второго компонента вакцины. "Спутник Лайт" предназначен для ревакцинации, либо для переболевших коронавирусом. QR-код активируется через три недели после иммунизации этим препаратом.

Губернатор также рассказал о планах построить в Лесосибирске станцию скорой медицинской помощи. Сигналы от горожан, жалующихся на плачевное состояние здания скорой помощи, не раз звучали в социальных сетях, а недавно местные жители обратились лично к Александру Уссу.

"В Лесосибирске планируется строительство этого объекта. Его стоимость порядка 100 млн рублей. Уже есть проект, который прошел госэкспертизу. Сейчас необходимо решить вопросы с оформлением земельных участков, определиться с финансированием. Региональный минздрав заявил этот объект в качестве приоритетного при формировании проекта краевого бюджета на следующую трехлетку", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в крае активно развивается сеть медицинских учреждений. В 2022 году в Красноярске начнется строительство поликлиники на Пашенном, продолжится строительство аналогичного объекта в микрорайоне Северном и завершится - в Покровском. Запланировано завершение строительства палатного корпуса онкологического диспансера. Будет достроен хирургический корпус в Ирбейском районе, родильный дом в Шарыпово, акушерский корпус в Енисейске, продолжится возведение поликлиники в Идринском.

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