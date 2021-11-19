В Кузбассе продлят срок работы четырех территорий опережающего развития

Минэкономразвития подготовило проекты постановления о продлении до конца 2030 года срока работы четырех территорий опережающего развития (ТОР) в Кемеровской области (моногорода Юрга, Прокопьевск, Новокузнецк и Анжеро-Судженск). Кроме того, для ТОР в Юрге и Анжеро-Судженске будет расширен перечень разрешенных видов деятельности. Соответствующие документы размещены на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Продление срока существования ТОР и добавление новых разрешенных видов деятельности позволит привлечь в моногорода Кемеровской области порядка 5 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать более тысячи новых рабочих мест. Это создаст возможности для диверсификации экономики региона и более устойчивого социально-экономического развития", - заявил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Так, в Юрге планируется строительство завода по производству стальной заготовки, а также предприятия по производству кормов для животноводства. В Прокопьевске появится производство комплектующих изделий для горношахтного оборудования.

В Новокузнецке продление срока действия территории опережающего развития позволит привлечь инвестиции для создания завода теплоизолирующих смесей, а также расширить деятельность ряда действующих предприятий.

Наконец, в Анжеро-Судженске в рамках ТОР планируется создать ряд лесообрабатывающих производств, завод по переработке свинца и никеля, а также другие промышленные предприятия.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, согласно поручению президента Владимира Путина, к 2026 году в регионе должно быть создано не менее 40 тысяч новых рабочих мест в неугольных отраслях.

"Появление ряда предприятий из абсолютно разных отраслей - обрабатывающей, химической, пищевой промышленности, сельскохозяйственных и торговых предприятий - обеспечит условия для комплексного развития Кузбасса. Это будет эффективный инструмент привлечения новых инвестиций в регион, мощный импульс развития нашей экономики. Другой положительный эффект - уход от моногородов", - отметил глава региона.