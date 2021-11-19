В Новосибирской области будут контролировать QR-коды по федеральному закону

Правительство Российской Федерации направило в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом стало известно на совещании, которое прошло в правительстве Новосибирской области под руководством заместителя губернатора Сергея Семки.

Отмечено, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Участники совещания считают, что после принятия законопроектов в регионе сформируется более системный подход к регулированию работы предприятий и организаций по QR-кодам.

В настоящее время проверки QR-кодов успешно организованы на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Посетители достаточно дисциплинировано выполняют необходимые требования. Также в усиленном режиме ведется мониторинг работы предприятий общепита по системе QR-кодов.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что минпромторг совместно с управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области провел 236 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности, проверил 185 объектов торговли и общепита в семи торговых центрах и 51-м отдельно стоящем объекте. По итогам проверок возбуждено три административных производства.

Организованы рейды на всех видах транспорта. Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях на физлиц и на двух перевозчиков. По линии министерства ЖКХ и энергетики проверено 65 объектов торговли, на двух предприятиях выявлены нарушения. Минэкономразвития проверило 20 объектов сферы гостиничного бизнеса, в двух гостиницах проведен мониторинг работы по системе QR-кодов. Минкультуры провело девять рейдовых мероприятий в учреждениях культуры, на концертных площадках. В цирке пять человек без QR-кодов не были допущены на представление. У минстроя - десять рейдов, в том числе в офисах продаж недвижимости. Министерство физической культуры и спорта проверило пять крупных спортивных мероприятий, которые состоялись в ЛДС "Сибирь", "Локомотив-арене. Нарушений не выявлено.

Ранее правительством области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, до 31 декабря. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, действует система QR-кодов.