В Новосибирской области окажут поддержку инновационным стартапам

В новосибирском технопарке "Академпарк" прошла встреча министра науки и инновационной политики региона Алексея Васильева с руководителями компаний-резидентов.

По словам министра, правительство области оказывает поддержку инновационному бизнесу, в том числе стартапам при получении патентов, выходе на отечественные и зарубежные рынки, при взаимодействии с федеральными институтами.

Алексей Васильев сообщил, что в этом году была разработана и собранием учредителей фонда "Технопарк Академгородка" утверждена стратегия развития Академпарка. Она направлена, в том числе, на развитие инфраструктуры, системы сервисов, которые обеспечивают деятельность резидентов парка. Также в ней прописан комплекс мер, направленных на появление новых команд и проектов.

- Новый этап развития технопарка позволит на горизонте пяти лет удвоить площадь научно-производственной инфраструктуры, востребованной нынешними и будущими резидентами, существенно увеличить количество новых разработок и объемов выпуска высокотехнологичной продукции на их основе, - сказал министр Алексей Васильев.

Особое внимание министр уделил участию инновационных компаний в международном форуме технологического развития "Технопром" и Сибирской венчурной ярмарке.

Также Алексей Васильев напомнил, что на площадке Академпарка располагаются компании, направленные на развитие инновационного предпринимательства. В их числе - единый региональный оператор "Новосибирский областной инновационный фонд", фонд "Технопарк Академгородка", региональное представительство Фонда содействия инновациям, Инфраструктурный центр Хелснет НТИ и другие.

В эти дни в технопарке открылась фотовыставка портретов инновационных предпринимателей из бизнес-инкубатора Академпарка "Люди дела-2". Она проходит в рамках фестиваля Новосибирской области NAUKA 0+. Организатор выставки - руководитель группы финансовой поддержки фонда "Технопарк Академгородка" Анна Айриянц. На протяжении более семи лет она проводила мониторинг компаний-резидентов Академпарка, во время которого фиксировала их развитие в формате фотозаметок. Благодаря работам посетители могут узнать о реализуемых в Академпарке проектах.

Справка "РГ"

В настоящее время в Академпарке работают более 320 компаний-резидентов, в которых трудится свыше 8,7 тысячи сотрудников. Суммарный годовой объем выручки инновационных компаний превышает 30,6 миллиарда рублей.