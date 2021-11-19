В Новосибирской области окажут поддержку инновационным стартапам

Новости

Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям при Совфеде 12:15
"Алиса" научилась озвучивать книги 12:03
На перегоняемые за пределы России машины будет проще оформить документы 11:54
В Минздраве назвали условие для сокращения младенческой смертности 11:53
Аналитики назвали самую популярную в России социальную сеть 11:53
В Роструде рассказали, какие трудовые вопросы чаще волнуют работников 11:46
В Минске 65 человек признаны потерпевшими от произвола польских военных 11:41
В Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток 11:39
Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами 11:33
Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам 11:23
Поветкин получил награду от WBC 11:14
Макей: Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом 11:13
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность 11:12
В Норильске семь человек пойдут под суд за гибель семьи от схода лавины 11:06
D4 Московского центрального диаметра объединит семь столичных вокзалов 10:55
Названы причины пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова 10:54
В 16 регионах РФ для студентов введена обязательная вакцинация от COVID-19 10:44
ФНС упростила процедуру выбора налогового режима для ИП 10:37
Началось серийное производство корректируемых снарядов для "Торнадо-С" 10:35
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме 10:34
Власти Москвы заявили о 50-процентном снижении заболеваемости коронавирусом 10:33
В Росреестре рассказали, сколько ипотек взяли россияне в 2021 году 10:27
Эндокринолог: Уровень сахара в крови влияет на тяжесть COVID 10:15
Голикова оценила расходы на соцподдержку детей 10:12
В Кузбассе продлят срок работы четырех территорий опережающего развития 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 11:18
Рубрика: Власть

В Новосибирской области окажут поддержку инновационным стартапам

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском технопарке "Академпарк" прошла встреча министра науки и инновационной политики региона Алексея Васильева с руководителями компаний-резидентов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

По словам министра, правительство области оказывает поддержку инновационному бизнесу, в том числе стартапам при получении патентов, выходе на отечественные и зарубежные рынки, при взаимодействии с федеральными институтами.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские пенсионеры осваивают гаджеты по нацпроекту "Демография"

Алексей Васильев сообщил, что в этом году была разработана и собранием учредителей фонда "Технопарк Академгородка" утверждена стратегия развития Академпарка. Она направлена, в том числе, на развитие инфраструктуры, системы сервисов, которые обеспечивают деятельность резидентов парка. Также в ней прописан комплекс мер, направленных на появление новых команд и проектов.

- Новый этап развития технопарка позволит на горизонте пяти лет удвоить площадь научно-производственной инфраструктуры, востребованной нынешними и будущими резидентами, существенно увеличить количество новых разработок и объемов выпуска высокотехнологичной продукции на их основе, - сказал министр Алексей Васильев.

Особое внимание министр уделил участию инновационных компаний в международном форуме технологического развития "Технопром" и Сибирской венчурной ярмарке.

Также Алексей Васильев напомнил, что на площадке Академпарка располагаются компании, направленные на развитие инновационного предпринимательства. В их числе - единый региональный оператор "Новосибирский областной инновационный фонд", фонд "Технопарк Академгородка", региональное представительство Фонда содействия инновациям, Инфраструктурный центр Хелснет НТИ и другие.

В эти дни в технопарке открылась фотовыставка портретов инновационных предпринимателей из бизнес-инкубатора Академпарка "Люди дела-2". Она проходит в рамках фестиваля Новосибирской области NAUKA 0+. Организатор выставки - руководитель группы финансовой поддержки фонда "Технопарк Академгородка" Анна Айриянц. На протяжении более семи лет она проводила мониторинг компаний-резидентов Академпарка, во время которого фиксировала их развитие в формате фотозаметок. Благодаря работам посетители могут узнать о реализуемых в Академпарке проектах.

Справка "РГ"

В настоящее время в Академпарке работают более 320 компаний-резидентов, в которых трудится свыше 8,7 тысячи сотрудников. Суммарный годовой объем выручки инновационных компаний превышает 30,6 миллиарда рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Самолеты Минобороны доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах