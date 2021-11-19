Завод "Искра" увеличил производительность благодаря нацпроекту

На экспериментальном участке производительность труда выросла более чем на 25 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, за счет реорганизации процессов на участке удалось снизить прямые затраты на 800 тысяч рублей в год.
В настоящее время в Новосибирской области к национальному проекту "Производительность труда" присоединилось 48 компаний. Адресную поддержку предприятиям в регионе в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, кроме того, с рядом предприятий работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что завод "Искра" стал пятым предприятием оборонно-промышленного комплекса в регионе, где реализуется национальный проект. Среди других компаний - Новосибирский патронный завод, Производственное объединение "Север", "Экран-Оптические системы" и Новосибирский приборостроительный завод (холдинг "Швабе"). И это отличный показатель того, что перечень сфер деятельности, к которым относятся заходящие в нацпроект предприятия, постоянно растет.
С НМЗ "Искра" работали эксперты ФЦК. В компании на период реализации проекта было поставлено три задачи, при этом все плановые показатели в проекте предприятие превысило.
"Первая задача - снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю до 50 дней. Но нам удалось сократить этот процесс до 4 дней. Вторая задача - нужно было уменьшить количество полуфабрикатов, ожидающих отгрузки, с 68 млн штук до 50 млн штук. Нам удалось сократить их количество до 48 млн штук. И третья задача - планировали увеличить выработку готовой продукции на одного человека в смену со 120 тыс. штук до 240 тыс. штук - в два раза. Но удалось повысить этот показатель до 284 тыс. штук. То есть все плановые показатели мы превысили", - сообщил генеральный директор НМЗ "Искра" Сергей Кондратьев.
За почти 8 месяцев улучшились условия труда и снизилась физическая нагрузка на сотрудников. В частности, был изменен размер передаточной партии от одного рабочего места до другого, также заменили оснастку, тару, для заготовок изделия предусмотрели подставки и перегружатели. Также механизировали подачу воды, используемой в производственном процессе. Благодаря реорганизации рабочего пространства удалось снизить дистанцию транспортировки продукции внутри участка.
Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков добавил, что исключив необходимость работы в выходные и праздничные дни без потери темпа за счет реорганизации процессов, "Искра" снизила прямые затраты на 800 тыс. руб. в год. И это только по пилотному участку, на котором занято не более 20 человек. Теперь завод продолжит эксперимент и в других цехах. До 2030 года планируется нарастить производительность не менее чем на 30 процентов в сравнении с показателями 2020 года.