Завод "Искра" увеличил производительность благодаря нацпроекту

Новосибирский производитель промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности Новосибирский механический завод "Искра" холдинга "Технодинамика" ГК Ростех подвел итоги нескольких месяцев реализации национального проекта "Производительность труда".

На экспериментальном участке производительность труда выросла более чем на 25 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, за счет реорганизации процессов на участке удалось снизить прямые затраты на 800 тысяч рублей в год.

В настоящее время в Новосибирской области к национальному проекту "Производительность труда" присоединилось 48 компаний. Адресную поддержку предприятиям в регионе в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, кроме того, с рядом предприятий работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что завод "Искра" стал пятым предприятием оборонно-промышленного комплекса в регионе, где реализуется национальный проект. Среди других компаний - Новосибирский патронный завод, Производственное объединение "Север", "Экран-Оптические системы" и Новосибирский приборостроительный завод (холдинг "Швабе"). И это отличный показатель того, что перечень сфер деятельности, к которым относятся заходящие в нацпроект предприятия, постоянно растет.

С НМЗ "Искра" работали эксперты ФЦК. В компании на период реализации проекта было поставлено три задачи, при этом все плановые показатели в проекте предприятие превысило.

"Первая задача - снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю до 50 дней. Но нам удалось сократить этот процесс до 4 дней. Вторая задача - нужно было уменьшить количество полуфабрикатов, ожидающих отгрузки, с 68 млн штук до 50 млн штук. Нам удалось сократить их количество до 48 млн штук. И третья задача - планировали увеличить выработку готовой продукции на одного человека в смену со 120 тыс. штук до 240 тыс. штук - в два раза. Но удалось повысить этот показатель до 284 тыс. штук. То есть все плановые показатели мы превысили", - сообщил генеральный директор НМЗ "Искра" Сергей Кондратьев.

За почти 8 месяцев улучшились условия труда и снизилась физическая нагрузка на сотрудников. В частности, был изменен размер передаточной партии от одного рабочего места до другого, также заменили оснастку, тару, для заготовок изделия предусмотрели подставки и перегружатели. Также механизировали подачу воды, используемой в производственном процессе. Благодаря реорганизации рабочего пространства удалось снизить дистанцию транспортировки продукции внутри участка.

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков добавил, что исключив необходимость работы в выходные и праздничные дни без потери темпа за счет реорганизации процессов, "Искра" снизила прямые затраты на 800 тыс. руб. в год. И это только по пилотному участку, на котором занято не более 20 человек. Теперь завод продолжит эксперимент и в других цехах. До 2030 года планируется нарастить производительность не менее чем на 30 процентов в сравнении с показателями 2020 года.