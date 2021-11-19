На Ставрополье мать и четверо детей отравились угарным газом

В селе Левокумском Ставропольского края пять человек в частном доме отравились угарным газом, все они госпитализированы. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ставропольскому краю, пострадала 41-летняя женщина и четверо ее детей.

- По предварительны данным, ночью 19 ноября текущего года в одном из домовладений села Левокумского произошло засорение вытяжки газового котла, вследствие чего семья из 5 человек была госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Сейчас в СК организовали проверку инцидента. Следователи опрашивают очевидцев и потерпевших. По данным ведомства, жизни и здоровью пострадавших уже ничего не угрожает, однако предстоит узнать, как проверялась система вытяжки и кто должен понести ответственность.