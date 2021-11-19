Российские ученые разработали метод для изучения склонности учащихся к агрессии

Пятигорский госуниверситет разработал методику изучения склонности студентов и школьников к агрессии и насильственным действиям.

"Это комплекс социологических исследований и психолого-педагогических мероприятий, цель которых - изучение склонности подростков к агрессии и насилию, а также выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин и условий, влияющих на радикализацию молодежи", - пишет РИА Новости со ссылкой на вуз.

Сейчас методика обсуждается в экспертном сообществе. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.