В Грозном переименуют улицу в память о погибшем Евгении Зиничеве

В Грозном одну из улиц города назовут именем министра МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске в сентябре. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Об таком решении руководитель республики заявил по итогам встречи с заместителем министра МЧС РФ Андреем Гуровичем, который прибыл в регион с указом главы ведомства назначить Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС РФ по ЧР.

"От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - заявил Кадыров.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который оступился на скале.