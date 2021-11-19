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19.11.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

В Кисловодском национальном парке неизвестные вырыли котлован

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)

Прокуратура Кисловодска вместе с полицией начала проверку из-за незаконных земельных работ на территории Кисловодского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: iStock
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Кисловодский национальный парк - крупнейший в Европе городской парк - является особо охраняемой природной территорией. На площади 965,8 гектара находятся памятники природы, несколько источников минеральной воды, обитают редкие виды животных и около 250 видов растений.

Как выяснилось, очевидцы обратили внимание на то, что неизвестные рабочие при помощи строительной техники рыли землю и увозили грунт.

- Проводится экспертиза для установления размера ущерба, причиненного особо охраняемой природной территории и лесным насаждениям. Также устанавливаются заказчики работ, - уточнили в надзорном ведомстве.

Краевая прокуратура на своей странице в Instagram опубликовала видео с места события. На кадрах запечатлены тракторы с ковшами и самосвалы. Глубина котлована такая, что КамАЗ помещается в него больше чем наполовину.

В ведомстве отмечают, что после оценки ущерба может быть возбуждено уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

В пресс-службе Кисловодского нацпарка сообщили, что инцидент произошел вблизи кафе "Старый парк" - это территория, приближенная к городу и другим достопримечательностям, там всегда много туристов. Несанкционированные земляные работы были прекращены по требованию руководства парка и правоохранительных органов.

При этом в социальных сетях пользователи удивляются, как руководство этого учреждения "могло не заметить" строительные работы с техникой на своей территории. Другие пользователи добавляют, что проехать на территорию парка без разрешения сложно, так как на въездах стоят шлагбаумы и посты охраны.

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