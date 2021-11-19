В Пятигорске 30 человек эвакуировали из многоэтажки при пожаре

Утром 19 ноября в Пятигорске произошел пожар на последнем этаже девятиэтажного дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, огонь охватил одну из комнат в квартире, из-за поползшего по подъезду дыма спасатели эвакуировали 30 че

ловек.

- Пожар произошел на улице Ессентукская, 36 в Пятигорске. Эвакуировано 30 человек. Объявлена ликвидация открытого горения в 08.15 на площади 20 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Чтобы добраться до очага возгорания, пожарные использовали стрелу с телескопической лестницей, закрепленную на одъемно спапсательном автомобиле.По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники.