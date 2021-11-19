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19.11.2021 04:00
Рубрика: Общество

Дед Мороз зажег первую елку

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
В четверг, 19 ноября, Дед Мороз не раздавал, а принимал подарки. 18 ноября он отметил день рождения. Сколько лет исполнилось главному новогоднему волшебнику, никто не знает. Цифры называются от 500 лет до бесконечности. Важно другое - с момента празднования дня рождения главного зимнего волшебника в стране стартует подготовка к Новому году.
В России начался новогодний марафон. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС В России начался новогодний марафон. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
В России начался новогодний марафон. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Празднование традиционно проходило в Великом Устюге, на вотчине Деда Мороза. Правда, в этот раз из-за пандемии часть торжеств прошла онлайн.
В Москве заработала "Почта Деда Мороза"

Например, не смогли приехать к Деду Морозу сказочные персонажи. Видеопоздравления прислали Кикимора Вятская, Архангельский снеговик, Матушка Зима из Яренска, Белозерская сударыня, Царевна-лягушка, Царь Горох, Морозец Паккайне из Карелии.

Поздравления Дед Мороз получил и от ребятишек со всей страны. В этом году самый необычный подарок - это Лето. Так свой презент назвали три сестренки из Москвы, девочки прислали Деду Морозу семена, травы, орехи, капли дождя, полевые цветы и даже маленькую ракушку. Количество писем, которые получил Дед Мороз, перевалило за 3,5 миллиона. Помимо поздравлений к дню рождения, к новогоднему волшебнику традиционно обращаются с просьбами. И если раньше у Деда Мороза просили машинки и куклы, то теперь - здоровья.

Антиковидные ограничения изменили график Деда Мороза в прошлом году. Раньше сразу после дня рождения главный новогодний волшебник выезжал в большой тур по городам России. Он зажигал новогодние елки, проводил утренники с детьми, посещал детские дома и больницы. Как сложится в этом году, пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Тем не менее в Великом Устюге, на своей вотчине, Дед Мороз елку все же зажег. А это значит, что подготовка к Новому году стартовала официально.

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