Юную пациентку ВМА готовят к выписке после пересадки печени

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что девочка, которой в Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова впервые провели уникальную операцию по ортотопической трансплантации печени при фульминантной печеночной недостаточности, успешно прошла реабилитацию и готовится к выписке.

В конце октября "РГ" рассказала о судьбе этой юной пациентки. До операции в ВМА она находилась на лечении в одной из клиник города. Причем лежала в отделении реанимации. Несмотря на интенсивную терапию, состояние ребенка стремительно ухудшалось. У девочки прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность с анурией. Врачи также диагностировали у ребенка нарушения системы гемостаза с развитием тяжелой куагулопатии и ДВС-синдрома.

Девочку пришлось перевести на аппарат искусственной почки. В течение последующих двух суток состояние ребенка осложнилось сосудистой недостаточностью, что потребовало подключения препаратов, поддерживающих систему кровообращения. Появились симптомы угнетения сознания и дыхательная недостаточность. Это вынудило врачей перевести больную еще и на искусственную вентиляцию легких. Затем у юной пациентки диагностировали кому и полиорганную недостаточность.

"По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга пациентку консультировал главный трансплантолог Минобороны РФ начальник клиники госпитальной хирургии Илья Дзидзава. Были установлены показания к неотложной трансплантации печени", - рассказали тогда в военном ведомстве.

К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации ребенка. Операция длилась 6 часов и оказалась успешной. В Минобороны РФ уточнили, что ортотопическую трансплантацию печени выполнила бригада трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова под руководством главного хирурга ВМА генерал-майора Богдана Котива.

Надо сказать, что врачи этой академии давно занимаются хирургической гематологией и владеют всем спектром сложных вмешательств, включающих резекционные и сосудистые реконструкции. По указанию министра обороны, с 2016 года в Военно-медицинской академии реализуют программу трансплантации солидных органов. В том же году была успешно выполнена первая серия трансплантаций печени. Известно, что только за последний месяц в ВМА выполнили семь подобных операций.