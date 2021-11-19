Калининградскому губернатору диагностировали COVID-19

У губернатора Калининградской области Антона Алиханова выявили коронавирусную инфекцию. Глава региона чувствует себя нормально, симптомов болезни почти не наблюдается. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Антон Алиханов сдал ПЦР-тест на коронавирус перед командировкой в Москву - таково было требование для участия в одном из совещаний. Тест оказался положительным.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, губернатор вакцинирован и ревакцинирован от COVID-19, и во многом благодаря этому болезнь протекает легко. Глава региона самоизолировался в своем кабинете, он будет там жить и продолжит работать.