В Поморье решили добывать водород

Точкой притяжения для ученых и специалистов разного профиля стали на этой неделе родные места первого в России энциклопедиста - Михаила Ломоносова. В одноименном селе, райцентре Холмогоры и областном Архангельске прошли Ломоносовские дни, приуроченные к 310-летию со дня рождения великого ученого.

По такому случаю на выездное заседание в Поморье выбрался даже президиум РАН. А в четверг, 19 ноября, прямо из Холмогор был организован телемост с Центром ускорительной физики США. Коллеги и последователи "русского Леонардо" по ту и эту сторону океана провели международный эксперимент, в котором повторили открытие Ломоносовым "знатной воздушной атмосферы" на Венере.

Факт очевидный и доказанный: многое из того, что сделал, открыл, предсказал Ломоносов, не утратило своей актуальности даже сегодня, когда весь мир в поисках новых, ресурсосберегающих и чистых технологий, а многие страны включают или уже включили технологический форсаж.

Взять, к примеру, энергию приливов и отливов: Михаил Васильевич объяснял своим современникам, как этим можно воспользоваться, на примере Мезенской губы Белого моря, куда еще подростком вместе с отцом ходил на промысел. Прилив здесь "поднимается иногда до семи сажен", писал ученый в 1763-м. Сегодня, через 250 лет, энергию мезенской волны решили сделать прибыльной: на уровне правительства РФ рассматривают варианты производства водорода и аммиака и строительства с этой целью приливных электростанций, в том числе Мезенской.

Проект региональной власти по созданию здесь инновационного промышленного парка (по-новомодному - кластера) стал на заседании президиума РАН одним из самых обсуждаемых.

- Мезенский залив Белого моря - одно из немногих мест в мире, имеющих такую большую высоту приливов: почти десять метров. Потенциал этой точки составляет порядка 19 - 20 гигаватт. Кроме того, ветровая нагрузка благоприятна для создания в этом районе ветровых электростанций, - рассказал замглавы правительства Поморья Виктор Иконников.

Проект предполагает строительство в Мезенском районе приливной электростанции, водородного электролизного завода, фабрики ветрогенерации. Объем производства может составить один миллион тонн "зеленого" водорода в год.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал задачу мультидисциплинарной. По его мнению, проект может стать современной визитной карточкой Архангельской области. Но при условии, что будут сняты и минимизированы экологические риски. Первый и самый чувствительный академик Сергеев тут же назвал:

- Реки здесь нерестовые, поэтому, если мы будем мешать рыбе заходить на нерест, это будет, конечно, неправильно, так как мы нарушим не только экологию, но и экономику. Все это надо взвешивать, со всех сторон оценивать. А это тоже задача для науки: современной физики, современной экономики. Серьезный инвестор придет лишь в том случае, когда все будет хорошо и наперед просчитано... Важно и то, кто станет такие и подобные проекты воплощать в жизнь. Кадровый дефицит на Севере - проблема острейшая. Дорога в Москву, которую вслед за рыбным обозом символически проложил Михайло Ломоносов, и ныне работает преимущественно в этом направлении. А надо бы и в другую сторону. Как и чем привлечь на Север "быстрых разумом Невтонов", управленцы-кадровики обсуждали вместе с социологами, демографами, руководителями вузов на своей специально созванной конференции.

Факт очевидный и доказанный: многое из того, что сделал и предсказал Михаил Ломоносов, не утратило актуальности

Было заявлено, что кадровый "голод" в высоких - полярных и приполярных - широтах оценивается сейчас в четверть миллиона свободных рабочих мест. А с конца 80-х отсюда выехала примерно треть прежнего населения. Надо ли такое же количество возвращать? Или работа в этом направлении должна быть избирательной, адресной, по долгосрочным программам? И можно ли на месте готовить востребованные кадры?

Своего рода ответом стало вручение Ломоносовских премий лучшим архангельским ученым. В числе лауреатов - команда архангельских детских онкологов, анестезиологов, северодвинские судостроители. Там же - доцент кафедры клинической биохимии медуниверситета Поморья Наталья Давидович. Она занимается поиском антибактериальных препаратов, которые могли бы наиболее эффективно работать в Арктике...

Ломоносовские чтения в этом году юбилейные - проводятся в 50-й раз. Среди самых уважаемых участников - легендарный архангельский хирург и ученый Виктор Павлович Рехачев. Он в ломоносовском "марафоне" буквально с самого начала. А уже завтра, спустя день после юбилея М.В. Ломоносова, готовится отметить свои девяносто.