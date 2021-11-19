Стал известен размер ипотеки в разных регионах страны

Среднестатистический размер ипотечного кредита в стране превысил три миллиона рублей. Годом ранее он составлял 2 миллиона 570 тысяч рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Самые большие ипотечные кредиты ожидаемо оказались в Москве. В столице сейчас средний размер ипотеки составляет 6,1 миллион рублей, годом ранее - 5,3 миллиона рублей. На втором месте - Подмосковье, здесь граждане занимают у банка сейчас 4,5 миллиона рублей, в октябре прошлого года сумма составляла 3,8 миллиона.

В Петербурге средний размер ипотечного кредита за год вырос на миллион рублей. Если в октябре 2020 года договор заключался в среднем на 3,4 миллиона рублей, то теперь - 4,4.

В Ленобласти похожая тенденция, год назад было 2,7 миллиона, сейчас - 3,5. Жителям Приморского края стоит быть готовыми к тому, что средний размер ипотечного кредита в регионе вырос на 650 тысяч, превысив 3,6 миллиона рублей. В Хабаровском крае сумма составила 3,3 миллиона, в ХМАО - 3,1.

Заметный рост зафиксирован в Краснодарском крае. Год назад граждане брали кредит из расчета 2,1 миллиона рублей, теперь - 3,1. В Новосибирской области и Татарстане сумма кредитного договора составляет в среднем 2,8 миллиона рублей, в Красноярском крае и Иркутской области - 2,7, в Тюменской и Нижегородской областях - 2,6, в Свердловской и Ростовской - 2,5. В остальных регионах страны средний размер ипотечного кредита на не превышает 2,3 миллионов рублей. Например, в Башкирии договор в среднем заключается на 2,3 миллиона, в Чувашии - на 2,1, в Челябинской области - на 2 миллиона рублей.