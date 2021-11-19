Нейросеть научили понимать язык жестов

Петербургские ученые нашли способ научить нейросеть воспринимать язык жестов. Сейчас искусственный интеллект запомнил около 50 жестов.

Авторы разработки - ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Как сообщает пресс-служба учреждения, обучение нейросети строилось на изучении видео. Всего было снято более трех тысяч записей с разными жестами.

Нейросеть обучали языку студенты и преподаватели Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха из Павловска. Результат хороший - в 90 процентах случаев нейросеть понимала, что до нее пытались донести.

Эта разработка нужна для того, чтобы создать технологии, упрощающие быт людей с нарушениями слуха. В СПб ФИЦ РАН проводят аналогию с голосовыми помощниками, сейчас они используются повсеместно в автомобильных навигаторах, интернет-магазинах, службах банков. Но для слабослышащих и глухих такие гаджеты недоступны.

Благодаря разработке петербургских ученых, для этой категории граждан могут быть выпущены электронные помощники, понимающие язык жестов.