В Карелии командированных осудили за подделку справок о ПЦР-тесте

В Карелии полицейские выявили факты изготовления и использования поддельных справок о результатах ПЦР-тестов. Это произошло в городе Костомукше.

Как рассказали в пресс-служба МВД по республике, жители одного из регионов приехали в северный город в командировку. По правилам внутреннего распорядка предприятия они должны были предоставить справку о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест. Мужчины и отдали тесты службе внутреннего контроля.

Но оказалось, что документы поддельные. 31-летний мужчина, один из командировочных, скачал из интернета шаблон и самостоятельно изготовил себе и своим коллегам документы.

Фигуранты уголовных дел - ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали - признали свою вину, оказали содействие следствию, возместили ущерб. Суд вынес им штраф.