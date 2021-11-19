В Петербурге на полицейских завели дело за жесткое задержание школьницы

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в связи с задержанием 14-летней девочки в Калининском районе.

Как сообщили в СК по Северной столице, действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Петербурга. Как сообщили "РГ" в ведомстве, по предварительным данным, полицейские без оснований применили силу к школьнице, посадили ее в машину и увезли в отдел.

При этом законного представителя школьницы - например, родителей - рядом не было.