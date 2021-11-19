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19.11.2021 04:10
Рубрика: Экономика

В Петербурге накануне ужесточения ограничений набирают контролеров QR-кодов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
На петербургских сайтах объявлений стали появляться вакансии контролеров QR-кодов. Зарплата варьируется от 23 до 45 тысяч рублей в месяц. Основных обязанностей две - термометрия и проверка антиковидных документов у посетителей.

В едином квалификационном справочнике профессий контролеров QR-кодов нет. Поэтому называют таких сотрудников по-разному. Так, хоккейный клуб СКА, опубликовавший одно из объявлений, готов принять такого специалиста на должность вахтера-контролера. Он должен не только проверять коды и температуру, но и следить, чтобы зрители проходили на матчи с билетами. Платить обещают до 35 тысяч рублей.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг

А в спортклубе "Ленинец" такого спеца назвали администратором. В штате будут минимум два контролера, график работы - два через два. Такой же график контролеру-администратору обещают на одном из рынков. Заработная плата - до 45 тысяч рублей "грязными".

Ряд торговых центров набирают для контроля за кодами дополнительных охранников. Например, ищут таких специалистов в одном из торговых центров на границе Петербурга и Ленинградской области. Оплата повременная - 140 рублей в час. Работодатель готов не только рассмотреть на эту позицию охранников без лицензии, но и приглашает кандидатов старше 45 лет.

Вне зависимости от названия должности работодатели пишут, что готовы рассмотреть на эти позиции людей без опыта работы. Все понимают, что ситуация необычная, и сложно понять, какие в данной сфере требуются компетенции.

Хотя, например, в одном из торгово-развлекательных комплексов ищут специалиста по термометрии с зарплатой 23 тысячи рублей. В объявлении честно указывают - от сотрудника требуется стрессоустойчивость. И доброжелательность.

Хоккейный клуб СКА готов принять вахтера-контролера. Обещают зарплату до 35 тысяч рублей

Проверка QR-кодов в Северной столице массово начнется с первого декабря. Антиковидные документы потребуются для прохода в непродовольственные магазины и точки общепита. Но при этом по действующим в Петербурге правилам в продуктовые магазины, аптеки, а также точки с товарами первой необходимости граждан должны пропускать свободно. То есть в магазин одежды без кода нельзя, а если это магазин одежды для новорожденных с детским питанием и другими необходимыми для детей товарами, то документы не потребуются.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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