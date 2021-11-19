На Кубани ввели QR-код для посещения ТРЦ и заведений общепита

На территории Краснодарского края с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"Последние несколько дней в крае наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сегодня коронавирусный антирекорд - 903 заболевших в сутки. На заседании оперативного штаба обсудим ситуацию в регионе", - написал глава Кубани.

Он также добавил, что такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания.

По данным минздрава региона, в Краснодарском крае за последние сутки новую инфекцию подтвердили у 903 человек - это самый высокий показатель за все время пандемии. Среди заболевших 583 женщины и 320 мужчин, а также 81 ребенок. Возраст пациентов - от месяца до 92 лет. В Краснодаре диагноз подтвердили у 421 человека, в Сочи - у 60, в Каневском районе - 53. В Тимашевском районе - 40 новых случаев, в Новороссийске и Динском районе - по 34.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1581. В настоящий момент продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 5758 граждан, из них 3102 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.