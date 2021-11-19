Президент Болгарии на вопрос о принадлежности Крыма: Российский, а какой же

Президент Болгарии Румен Радев заявил о российской принадлежности Крыма, а также неэффективности введенных Евросоюзом против Москвы санкций. Свою позицию он озвучил в ходе теледебатов в преддверии выборов главы республики, на которых именно Радева считают фаворитом.

"Санкции, которые были наложены (на РФ - прим. ред.), не приносят результата", - подчеркнул лидер страны. На традиционный же для провокаторов вопрос "чей Крым?", последовавший от оппонента Радева Анастаса Герджикова, президент спокойно ответил: "Сейчас российский, а какой же?".

Мнение же самого Герджикова, неофициально поддерживаемого прозападной партией ГЕРБ, ожидаемо не пошло в разрез с евроатлантической линией республики. По его словам, какой бы флаг ни реял над Крымом, полуостров принадлежит Украине.

Непопулярная для Евросоюза позиция президента Болгарии вызвала серьезное негодование в Киеве. Из-за дерзкого в глазах западной общественности заявления Радева МИД Украины уже вызвал к себе посла балканской республики.