Пропавший в Крыму школьник нашелся живым

Пропавший вчера в районе села Грушевка, что поблизости Судака 12-летний школьник нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

- Мальчик найден, он жив, - рассказали в пресс-службе.

Поисковая операция завершена. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. За время его отсутствия каких-либо преступлений или иных правонарушений в отношении ребенка совершено не было. Следователи дадут оценку работе органов опеки, а также оценят обстановку в приемной семье, где проживает мальчик.

Напомним, накануне 18 ноября школьник из Грушевки ушел гулять и домой не вернулся. На следующий день началась поисковая операция, в которой участвовали 14 групп из числа сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, отряда "Крым-Спас", казачества, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Люди прочесывали лес вокруг поселка, проверяли информацию о вероятных местах, где мог находиться ребенок, искали его на остановках общественного транспорта, вокзалах. Волонтеры обратились к автолюбителям с просьбой проверить данные видеорегистраторов. Поисковую операцию взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов.

Согласно данным статистики, в 95 процентах случаев исчезнувшие люди находятся живыми, если информация о пропаже поступает не позднее двух часов с момента исчезновения человека.