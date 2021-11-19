Суд арестовал на два месяца министра культуры Крыма Веру Новосельскую

Басманный суд Москвы в пятницу вечером отправил под стражу в СИЗО министра культуры Крыма Веру Новосельскую.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января. Защита просила избрать Новосельской меру пресечения, не связанную с содержанием под стражу, однако суд отказал адвокатам в этом ходатайстве.

Следствие предъявило чиновнице обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку в 25 млн рублей за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.