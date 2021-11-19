В Крыму возбудили дело по факту пропажи школьника

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего мальчика, проживающего в селе Грушевка. Об этом сообщил пресс-служба ведомства.

Вечером 18 ноября школьник ушел гулять и до сих пор домой не вернулся. О его возможном местонахождении ничего неизвестно. К поискам немедленно подключились сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, отряда "Крым-Спас", представители казачества, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

"Для проведения поисковых работ сформировано 14 групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, автомобильные трассы, расположенные вокруг поселения лестные и степные массивы", - говорится в сообщении.

Известно, что пропавший жил в приемной семье. Следователи и поисковики отрабатывают вероятные места, где может быть мальчик, изучают круг его знакомств, а также обстановку в приемной семье.

"Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов", - уточнили в пресс-службе.

Поиски ребенка взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов.