Космонавт Новицкий приехал в сочинский санаторий после съемок в "Вызове"

Космонавт Олег Новицкий проходит постполетную реабилитацию в сочинском санатории "Южное взморье". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мужчина вернулся из "звездной" командировки месяц назад. Новицкий проработал на орбите 191 сутки. За это время он совершил три выхода в открытый космос, осуществил прием многофункционального комплекса "Наука", а также принял участие в съемках фильма "Вызов" на борту МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко.

- Недавно все с замиранием сердца следили за съемками на борту МКС уникального отечественного кинопроекта, - отметил глава курорта Алексей Копайгородский. - Особое волнение мы испытали 17 октября, когда вся команда благополучно вернулась на Землю. В тот момент нас переполняло чувство гордости и за страну, и за российских космонавтов - настоящих профессионалов своего дела. Надеюсь, что постполетная реабилитация в Сочи пройдет успешно, и вы успеете не только оценить бальнеологические и климатические возможности курорта, но и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Олег Новицкий вручил мэру авторский снимок - вид на Сочи из космоса - и оставил свой автограф.

- Благодарен вам за гостеприимство, - сказал космонавт. - Вижу, как изменился город, он стал уютнее. Прекрасная современная медицинская база, профессиональный персонал. Мы проводим здесь время с радостью и пользой для здоровья.

Также Новицкий с семьей посетил парк "Ривьера", где по традиции высадил именную магнолию на Аллее космонавтов и оставил пожелание курорту в Книге почетных гостей.