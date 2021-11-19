В Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

В ближайшие трое суток в Сочи синоптики прогнозируют смерчи, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По сообщению метеорологов, с 10.00-12.00 и до конца суток 19 ноября, а также 20 и 21 ноября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

В случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру "112".