Бастрыкин заинтересовался историей челябинки, сбежавшей от побоев отца

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по истории челябинской модели, несколько лет назад сбежавшей из дома от побоев со стороны отца. В эфире программы на одном из федеральных каналов она заявила, что с самого рождения страдала от домашнего тирана и бежала, не в силах дальше терпеть издевательства.

17-летняя девушка заявила, что хочет, чтобы ее отца лишили родительских прав и привлекли к уголовной ответственности. От его побоев, по словам челябинки, страдала не только она, но и ее мать, которая сейчас с ним не проживает, официально находится в разводе, но разрешает видеться с сестрами.

- В эфире обсуждалась история несовершеннолетней из Челябинска, которая подвергалась жестокому обращению со стороны отца, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову организовать проверку всех изложенных сведений и представить подробный отчет о ситуации.

Ранее девушка согласилась пройти проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее слов.