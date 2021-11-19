Екатеринбуржец во время допроса напал на следователя с ножницами

Ранее судимый екатеринбуржец, долгое время находившийся в федеральном розыске, в отделе полиции напал на сотрудника следственного подразделения.

Инцидент произвёл 18 ноября во время допроса по уголовному делу. 34-летний мужчина, подозреваемый в серии хищений из магазинов неожиданно схватил ножницы и несколько раз ударил следователя. оставив резаные раны. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленника задержали на месте и поместили в изолятор. Потерпевшего достали в больницу, госпитализация ему не потребовалась. Как отметил полковник Горелых, за подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что нападавшему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В ведомстве добавили, что место преступления осмотрели с помощью криминалистической техники. Потерпевшего и свидетелей допросили, назначили судебно-медицинские экспертизы в отношении обвиняемого. Скоро решат вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.