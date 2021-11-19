Югра стала одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Новости

Петр Бирюков: Парк коммунальной техники готов к работе в зимний период 15:15
Коллективный иммунитет в Москве достиг 67,1 процента 15:11
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 15:11
Состоялся релиз игры Battlefield 2042 15:04
В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела 14:59
Юную пациентку ВМА готовят к выписке после пересадки печени 14:56
Минюст Грузии: Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь в Гори 14:54
Число вакансий в 2 раза превысило число официально безработных 14:52
"Пушкинскую карту" оформили более трех миллионов молодых людей 14:49
Сочетание четырех продуктов снизит холестерин на треть за пару недель 14:43
В Росреестре рассказали об удобстве электронной регистрации сделок с жильем 14:42
Захарова: Члены НАТО не знают о планах друг друга 14:37
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 14:32
Залит самый большой каток Москвы 14:32
Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу 14:25
Путин ратифицировал продление соглашения с Китаем по пускам ракет 13:56
Путин обсудил с Совбезом РФ объединение усилий в борьбе с пандемией 13:54
Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 13:45
Рубрика: Власть

Югра стала одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Награждение глав регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" прошло в Москве. Памятные награды и дипломы руководителям субъектов, достигших лучших показателей в 2021 году, вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, а также зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в Росавтодоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Югра стала победителем в номинации "Прорыв года" вместе с Магаданской областью. Награду получила лично глава региона Наталья Комарова. При этом Марат Хуснуллин поблагодарил за работу глав регионов, прилагающих максимальные усилия в достижении главной цели нацпроекта - повышении качества жизни россиян, и пожелал успехов в следующем дорожном сезоне.

Фото: iStock
Проект из Югры вошел в топ-100, реализованных на гранты президента

Как отмечают в Росавтодоре, благодаря нацпроекту в 2021 году в 84 российских регионах отремонтировано, реконструировано и построено порядка 16 тысяч км дорог. А за три года реализации нацпроекта в стране общая площадь укладки дорожного покрытия составила 400 млн квадратных метров - это соизмеримо с площадью одного из европейских государств.

Оценивали работу регионов по ряду критериев, в числе которых - исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления и коммуникация с общественностью.

В этом году награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" вручили 11 регионам. Они получили памятные дипломы и символические дорожные катки.

Нужно отметить, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" только до конца 2021 года в Югре планируется привести в нормативное состояние 126,47 километра автодорог. А до конца 2024-го будет построено и реконструировано 53,4 км дорог. Эти данные прозвучали в ходе недавнего прямого эфира Натальи Комаровой на тему "Дороги".

При этом важно, что в регионе стремятся применять современные "умные" технологии, чтобы дороги благодаря качественному покрытию и новым технологиям служили несопоставимо дольше, чем раньше. Важно и то, что сама по себе тема состояния дорог - их строительства, ремонта, внедрения интеллектуальных систем управления движением и применения инновационных материалов - находится под постоянным вниманием лично главы Югры Натальи Комаровой.

Такое отношение властей к проблематике люди, безусловно, чувствуют, а главное - видят результат: в регионе все больше дорог, по которым можно ездить с комфортом, что доказывают и данные социологического исследования. Так, 65% опрошенных югорчан отмечают, что сегодня ремонтируется все больше дорог, а 57% видят поступательный рост изменений в лучшую сторону. Сейчас в Югре одновременно идет строительство целого ряда дорожных объектов как регионального, так и муниципального значения. Все они, безусловно, послужат и дальнейшему экономическому развитию региона, и обеспечению транспортной доступности для югорчан.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров