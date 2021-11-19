Югра стала одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Югра стала победителем в номинации "Прорыв года" вместе с Магаданской областью. Награду получила лично глава региона Наталья Комарова. При этом Марат Хуснуллин поблагодарил за работу глав регионов, прилагающих максимальные усилия в достижении главной цели нацпроекта - повышении качества жизни россиян, и пожелал успехов в следующем дорожном сезоне.

Как отмечают в Росавтодоре, благодаря нацпроекту в 2021 году в 84 российских регионах отремонтировано, реконструировано и построено порядка 16 тысяч км дорог. А за три года реализации нацпроекта в стране общая площадь укладки дорожного покрытия составила 400 млн квадратных метров - это соизмеримо с площадью одного из европейских государств.

Оценивали работу регионов по ряду критериев, в числе которых - исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления и коммуникация с общественностью.

В этом году награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" вручили 11 регионам. Они получили памятные дипломы и символические дорожные катки.

Нужно отметить, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" только до конца 2021 года в Югре планируется привести в нормативное состояние 126,47 километра автодорог. А до конца 2024-го будет построено и реконструировано 53,4 км дорог. Эти данные прозвучали в ходе недавнего прямого эфира Натальи Комаровой на тему "Дороги".

При этом важно, что в регионе стремятся применять современные "умные" технологии, чтобы дороги благодаря качественному покрытию и новым технологиям служили несопоставимо дольше, чем раньше. Важно и то, что сама по себе тема состояния дорог - их строительства, ремонта, внедрения интеллектуальных систем управления движением и применения инновационных материалов - находится под постоянным вниманием лично главы Югры Натальи Комаровой.

Такое отношение властей к проблематике люди, безусловно, чувствуют, а главное - видят результат: в регионе все больше дорог, по которым можно ездить с комфортом, что доказывают и данные социологического исследования. Так, 65% опрошенных югорчан отмечают, что сегодня ремонтируется все больше дорог, а 57% видят поступательный рост изменений в лучшую сторону. Сейчас в Югре одновременно идет строительство целого ряда дорожных объектов как регионального, так и муниципального значения. Все они, безусловно, послужат и дальнейшему экономическому развитию региона, и обеспечению транспортной доступности для югорчан.