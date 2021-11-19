Югра выступила с экологическими инициативами на международном уровне

Участниками сразу двух крупных международных форумов, прошедших за последние несколько дней, стали ученые, представители экспертного сообщества и власти Югры.

Так, губернатор региона Наталья Комарова выступила, а затем и приняла участие в острых дискуссиях на Всемирном форуме за демократию во французском Страсбурге.

Практически в это же время группа ученых Югорского госуниверситета и заместитель главы Югры Алексей Охлопков представили проекты Югры на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата United Nations Climate Change Conference (COP26). Показательно, что оба форума были посвящены решению экологических проблем. Что не случайно, зеленая повестка сегодня остро стоит во всем мире. Сокращение выбросов парниковых газов при стремительном изменении климата на планете, минимизация воздействия на окружающую среду при добыче полезных ископаемых - одни из самых актуальных проблем, для подавляющего большинства государств мира.

Поэтому так важны экологические проекты и инициативы югорчан, с которыми они выступили на международном уровне. Подробнее о том, в чем состоит их ценность, - в материале "Российской газеты".

Что под парником?

К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. К такому выводу пришла международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Потепление происходит стремительно. Так, за последние 30 лет площадь льдов в морях Арктики по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К чему ведут эти процессы - к апокалипсису, как в фильмах-катастрофах? Ученые считают, что, если человечество не будет предпринимать меры, засухи, наводнения, экстремальную жару и бедность сотен миллионов людей исключить невозможно. Вот почему сегодня такое огромное внимание уделяется минимизации антропогенного влияния на климат, сокращению выбросов парниковых газов и, как следствие, выполнению Парижского соглашения, регулирующего этот процесс.

По словам ректора Югорского университета Романа Кучина, сегодня это один из главных пунктов экологической повестки мира. Поэтому Россия следует тренду на построение низкоуглеродной экономики, для чего в стране принят уже целый ряд подзаконных актов. При этом в Югре наработан ценный опыт по учету выбросов парниковых газов на протяжении уже почти четырнадцати лет. Для этого в регионе при поддержке правительства региона еще в 2009-м году был создан полигон "Мухрино".

- Результаты исследований на полигоне опубликованы в более чем 70 статьях известных зарубежных изданий, это говорит о том, что данные учета, получаемые в данном стационаре, признаны мировым сообществом, - констатировал Роман Кучин.

- Сейчас "Мухрино" входит в международные сети экологического мониторинга INTERACT, PEEX, SecNet и является научным полигоном для исследователей со всего мира, - сообщил в своем выступлении в Глазго Алексей Охлопков. - Верифицированные многолетние данные используются и как основа для создания методологии снижения углеродного следа в регионе, и для планирования деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса таким образом, чтобы их влияние на окружающую среду сводилось к минимуму.

Как отмечает глава Югры Наталья Комарова, реализация сбалансированной природоохранной политики в регионе, в том числе минимизация углеродного следа, позволили значительно сократить объем выбросов парниковых газов за последние десять лет.

-Хочу заметить, что мы идем в этом тренде вместе с передовыми странами мира уже несколько лет, - подчеркнула губернатор в ходе недавней пресс-конференции. - В России очень мощная государственная программа по экологической безопасности, в реализации мероприятий которой активное участие принимают предприятия ТЭК. Так, нефтяным компаниям при реализации комплекса природоохранных мероприятий в Югре удалось сократить выбросы парниковых газов с 121,2 млн тонн в 1990 году до 105,4 млн тонн эквивалента СО2 в 2020 году. В результате снижение произошло на 13%. Только на проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организации нефтегазового комплекса инвестировали больше 230 млрд рублей.

Почему болота - это богатство

И еще одну чрезвычайно важную тему подняли на конференции в Глазго ученые Югры. О неоценимой роли болот в сохранении углеродного баланса на планете. Казалось бы, причем здесь болота, как вообще они могут влиять на экологическую ситуацию? Между тем при погружении в тему выясняется, что болота - это самое что ни на есть богатство.

-Дело в том, что болота помогают поддерживать стабильный климат на планете, накапливают воду и стабилизируют уровень грунтовых вод на окружающих территориях, снижают вероятность засух и наводнений, предохраняют многолетнюю мерзлоту от таяния, - отмечает доцент Югорского госуниверситета, старший научный сотрудник Центра сохранения и восстановления болотных экосистем Института лесоведения РАН Татьяна Минаева, выступившая на конференции в Глазго. - Но что самое важное, болотные экосистемы в нетронутом состоянии являются мощными депонентами органического углерода. Они заключают в себе миллиарды его тонн. Вот почему так важно правильно организовывать хозяйственную деятельность на таких территориях, применять современные методы строительства дорог и трубопроводов при освоении месторождений. Иными словами, проводить все работы необходимо продуманно и крайне осторожно, чтобы сохранить огромные запасы углерода, не допустить превращения его в парниковые газы и их выброса в атмосферу.

Как отмечают ученые, Россия сегодня - один из самых заболоченных регионов земного шара, болота занимают почти пятую часть площади страны. В Югре заболочены 30% территории округа. И наряду с добываемой здесь нефтью они являются главной ценностью округа.

Но болота - богатство, только когда они нетронуты, и, напротив, очень часто они превращаются в настоящее бедствие, если к ним приложил руку человек. Так, смог от горевших месяц назад торфяных болот под Екатеринбургом, которые были осушены еще во времена СССР, достигал и территории Югры. Как говорит Татьяна Минаева, горящие торфяники часто продолжают гореть даже зимой, отравляя все вокруг и являясь одним из самых мощных выбросов парниковых газов в атмосферу.

Показательно, что на конференции в Глазго была организована работа целого павильона "Торфяные болота". Эта площадка объединила лучшие практики мировых исследований и инноваций, относящихся к болотам.

На конференции Татьяна Минаева рассказала об опыте по восстановлению осушенных болот в России и сохранению болотных экосистем в Югре.

К слову, в этом году COP26 стала витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, финансовых институтов и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродные технологии. Участие в конференции приняли больше 100 глав государств и правительств мира. Российская делегация состояла из 270 человек - это наблюдатели, ученые, представители власти, бизнеса, гражданского общества, молодежных групп.

В чем связь между демократией и экологией

"Правительства, международные организации, или граждане: кто задает темп?" - так интригующе назвали организаторы пленарную сессию на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге. Какую роль играет гражданское общество в решении экологических проблем, какова роль демократии в современных климатических процессах, почему нарушаются права человека на чистую окружающую среду? Это лишь часть вопросов глобальной экологической повестки, которую обсудили собравшиеся на форуме. Одной из выступающих на форуме стала и глава Югры Наталья Комарова.

-В Югре сегодня проживают представители более 120 национальностей. Это территория исконного проживания обско-угорских народов. В Югре больше 30 тысяч больших и малых рек и около 300 тысяч озер. Округ входит в пятерку самых лесных регионов России, - подчеркнула Наталья Комарова в ходе пленарного заседания. - И в то же время именно в Югре добывается каждая 20-я тонна мировой нефти, что не может не влиять на экологическую обстановку. Поэтому в регионе на протяжении многих лет ведется активная работа по сокращению негативного влияния работы предприятий ТЭК на окружающую среду.

Как сообщила главы Югры на полях форума в Страсбурге, все выбросы от добычи нефти и газа в регионе строго контролирует "Гринпис". По данным этой организации, количество растворенных углеводородов, попадающих в реку Обь и Северный Ледовитый океан, за последние десять лет сократилось больше, чем в 20 раз.

Но как все-таки ответить на ключевой вопрос пленарного заседания форума, влияет ли демократия на состояние окружающей среды?

- Главная движущая сила в решении климатических проблем - это гражданское общество, - высказала убеждение Наталья Комарова.- По сути, правительства обслуживают гражданские инициативы. Мы считаем их крайне важными.

При этом глава Югры привела наглядный пример, как это срабатывает на территории округа.

- Несколько лет назад югорчанин, общественник Мидхат Хасанов, обратил внимание всей общественности региона на сокращение численности сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Именно его идею мы включили в состав государственной программы "Экологическая безопасность". В итоге за два года в водоемы Югры было выпущено больше 11 миллионов штук молоди осетра.

Показательно, что на одной из площадок форума завязалась дискуссия. Координатор европейских кампаний "Гринпис" Вираг Кауфер высказала мнение, что выступления экоактивистов, которые выходят на демонстрации на улицы городов, тоже в какой-то степени служат решению экологических проблем, поскольку обращают внимание на них властей. На что Наталья Комарова в ответ отметила, что на самом деле вовсе не радикальный настрой играет роль в решении проблем окружающей среды, для этого вовсе не обязательно выходить на "баррикады". Гораздо эффективнее и быстрее все проблемы решаются в спокойном, конструктивном диалоге власти, бизнеса и общественников. Тем более сегодня, в век цифры, когда любой самый острый вопрос можно поднять и оперативно, напрямую, сообщить о нем властям региона.

Отметим: сама глава Югры находится практически постоянно на связи с жителями региона. Прямые эфиры по самым актуальным и острым проблемам проводятся каждую неделю, а иногда и чаще. Практически на все вопросы жителей Наталья Комарова отвечает лично. И такой опыт, пожалуй, лучший практический ответ на вопрос о том, как должно взаимодействовать гражданское общество и представители власти.