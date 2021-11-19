На Урале при пожаре в многоэтажке погиб пенсионер

В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме. Жертвой происшествия стал 75-летний мужчина - он отравился продуктами горения.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице 8 марта поступило в 1.43 по местному времени, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Пожар случился в квартире на втором этаже, в результате пострадало десять квадратных метров имущества.

Из дома эвакуировали 61 жильца. Для тушения задействовали семь единиц техники и 23 человека личного состава. В 2.10 по местному времени огонь локализовали, еще через десять минут открытое горение ликвидировали. К 3.44 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Тело мужчины обнаружили в 2.32, уточнили в УМВД по Екатеринбургу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств ЧП.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, по предварительным данным, погибший - это 75-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, однако точную причину смерти, как и пожара, установит экспертиза.