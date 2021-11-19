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19.11.2021 14:53
Рубрика: Власть

Тюменский губернатор предложил включить ИЖС в программу КРТ

Текст: Анастасия Ландышева
Вчера в Москве при участии глав российских регионов, их замов, представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, комиссии Госсовета и экспертного сообщества прошел федеральный семинар-совещание "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Такой формат был выбран для обсуждения отечественной стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и ее планового периода до 2035 года, а также для высвечивания проблем и вызовов, обмена опытом и выработки решений. Ключевая задача стратегии состоит в предоставлении людям возможности улучшать жилищные условия, что, естественно, требует вливания инвестиций в совершенствование отрасли ЖКХ, транспортного строительства, возведение социальных объектов и в целом предполагает социально-экономическое развитие всех субъектов РФ.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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На совещании озвучили ключевую тему, которая беспокоит государство, - это износ сетей. Много замечаний прозвучало относительно производства строительных материалов и их стоимости. Участники говорили о снижении административных барьеров и сокращении инвестиционно-строительного цикла, переходе на цифровизацию отрасли, привлечении частных капиталов, декарбонизации при оказании услуг ЖКХ. Не менее острые вопросы - ликвидация аварийного и ветхого фонда, комплексный подход к строительству. Правительство видит задачу не в том, чтобы застроить каждый свободный участок земли, а в том, чтобы создать комплексную застройку, увязать объемы жилищного строительства с созданием сопутствующей инфраструктуры.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на совещании, подчеркнул, что с некоторыми препятствиями, в том числе невозможностью оформить ипотеку, отсутствием инфраструктурных условий, сталкивается сфера индивидуального строительства. Решить эту проблему, по мнению главы региона, может включение ИЖС в программу комплексного развития территорий (КРТ).

- Почти 70 процентов граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь индивидуальное жилье, - отметил Моор.

Он выразил уверенность, что инструмент КРТ поможет расселять не только аварийные дома, но и позволит обновлять города, вовлекая в застройку территории, где имеются неэффективные или брошенные промышленные площадки.

Напомним: в конце прошлого года президент РФ подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

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