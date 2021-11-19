Учителям предложили 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

В городе Златоусте Челябинской области с дефицитом школьных учителей решили бороться предоставлением "подъемных" для приезжих специалистов. Глава округа утвердил положение о единовременной социальной выплате в размере полутора миллиона рублей.

- По этому документу, педагоги, которые переедут на работу в Златоуст, получат полтора миллиона рублей при условии, что они обязуются отработать в общеобразовательных учреждениях города не менее семи лет, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Право на получение выплаты получили учителя математики, русского языка и литературы, химии, истории, обществознания, физики, географии, биологии и иностранного языка в возрасте до 53 лет.

Стоит отметить, что аналогичная муниципальная программа действует в округе и по привлечению медицинских кадров.