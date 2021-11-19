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19.11.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

Уральцу дали срок за стрельбу по подросткам из-за громкой музыки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор мужчине, который из пневматического пистолета расстрелял в трамвае двух подростков. Агрессию гражданина вызвала громкая музыка, которую слушали потерпевшие.

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- Установлено, что в вечером 17 февраля осужденный в салоне трамвая на остановке транспорта "Гостиный двор" в Правобережном районе Магнитогорска из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в двух подростков, причинив легкий вред их здоровью, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе следственных мероприятий злоумышленник был задержан по горячим следам.

В прокуратуре пояснили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения. Сначала он, угрожая, приставил ствол к голове одного из подростков, затем произвел прицельный выстрел ему же в бедро и ударил по голове второго. А когда они выбежали из трамвая, произвел еще не менее восьми прицельных выстрелов, попав одному из потерпевших в область лица, а второму - в руку, которой он пытался закрыться от выстрелов.

Суд признал стрелка виновным по двум статьям УК РФ - о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

- Обвиняемый неоднократно судим, вину признал полностью, совершил преступления в период испытательного срока, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - С учетом непогашенной судимости ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

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